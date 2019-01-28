Заявление Минкульта по поводу кражи картины Куинджи из Третьяковки. Трансляция

Минкульт делает заявление по поводу кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Обращение смотрите в прямой трансляции Лайфа.
Как уже сообщал Лайф, накануне из Третьяковской галереи один из посетителей похитил картину известного живописца, сняв её со стены на глазах у всех. Так как мужчину приняли за сотрудника музея, тревоги у присутствующих происшествие не вызвало. 31-летнему преступнику удалось уйти из Третьяковки, однако он был задержан в Подмосковье. Картину при этом он спрятал на стройке.
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