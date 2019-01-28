Горящие обломки. На севере Индии разбился истребитель "Ягуар" – фото

Самолёт рухнул в незаселённой части города. Пилот благополучно катапультировался.

Истребитель "Ягуар" Военно-воздушных сил Индии разбился на севере страны в городе Кушинагар штата Уттар-Прадеш. Об этом сообщает пресс-служба ВВС республики и газета Times of India.

— Сегодня утром потерпел крушение истребитель "Ягуар", выполнявший тренировочный полёт с базы ВВС в городе Горакхпур (штат Харьяна). Пилот благополучно катапультировался, — говорится в сообщении.

Uttar Pradesh: Visuals from Kushinagar where an Indian Air Force Jaguar fighter plane crashed today, the pilot managed to eject safely. A court of Inquiry has been ordered to investigate the accident.



(ANI) pic.twitter.com/xRLdle9FiH — Times of India (@timesofindia) 28 января 2019 г.

Отмечается, что самолёт рухнул в незаселённой части города. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

В конце прошлого года потерпел крушение у берегов Японии американский военный самолёт F/A-18.