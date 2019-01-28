Горящие обломки. На севере Индии разбился истребитель "Ягуар" – фото

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Горящие обломки. На севере Индии разбился истребитель "Ягуар" – фото

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Самолёт рухнул в незаселённой части города. Пилот благополучно катапультировался.

Истребитель "Ягуар" Военно-воздушных сил Индии разбился на севере страны в городе Кушинагар штата Уттар-Прадеш. Об этом сообщает пресс-служба ВВС республики и газета Times of India.

— Сегодня утром потерпел крушение истребитель "Ягуар", выполнявший тренировочный полёт с базы ВВС в городе Горакхпур (штат Харьяна). Пилот благополучно катапультировался, — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёт рухнул в незаселённой части города. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

В конце прошлого года потерпел крушение у берегов Японии американский военный самолёт F/A-18.

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