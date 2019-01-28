Медведев утвердил правила выделения средств на реализацию четырёх нацпроектов

Речь идёт о "Демографии", "Образовании", "Здравоохранении" и "Цифровой экономике".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления средств регионам для реализации четырёх национальных проектов в различных сферах. О подписании соответствующих постановлений он сообщил на встрече с заместителями.

— Я подписал четыре постановления, которые касаются различных аспектов четырёх нацпроектов — "Демография", "Образование", "Здравоохранение" и "Цифровая экономика", — уточнил глава кабмина.

Первым документом определены правила предоставления средств субъектам РФ для создания дополнительных мест в школах и дошкольных учреждениях. Во втором говорится о порядке выделения субсидий на поддержку и развитие физкультуры и спорта. В третьем постановлении утверждены правила предоставления грантов на развитие медицины, в том числе на предупреждение и борьбу с различными социально опасными инфекциями, такими как ВИЧ, гепатит, туберкулёз, а также на строительство больниц и поликлиник.

Медведев добавил, что ещё один документ определяет правила выделения финансовых средств на профессиональное обучение и дополнительное образование людей предпенсионного возраста.