Музеи "первого ряда" проверят после кражи картины Куинджи из Третьяковки

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Музеи "первого ряда" проверят после кражи картины Куинджи из Третьяковки

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По словам представителя Минкультуры, нужно проверить, что происходит с безопасностью, потому что "вопросы есть".

Глава Минкультуры Владимир Мединский поручил проверить музеи "первого ряда" после кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи. Об этом сообщил глава Департамента музеев Владислав Кононов.

По словам представителя министерства, сначала будет проведена проверка самой Третьяковки, также музеев "первого ряда" и в последующем всех федеральных музеев нашей страны.

<p>Фото: МВД России</p>

Кононов отметил, что нужно проверить, что происходит с безопасностью, потому что "вопросы есть". Также он подчеркнул, что сейчас нужно выяснить, как похитителю работы Куинджи удалось вынести картину из здания.

Напомним, 27 января мужчина похитил картину с выставки из Третьяковской галереи, сняв её со стены на глазах у других посетителей, которые приняли его за сотрудника музея. Позже 31-летний злоумышленник был задержан в Подмосковье. Как оказалось, картину он спрятал на стройке.

Как писал Лайф, ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила проверить системы безопасности федеральных музеев.

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