Похищенная картина Куинджи была застрахована на время экспонирования

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была застрахована на время экспонирования в Третьяковской галерее. Об этом журналистам сообщил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

— Были новости, якобы картина не была застрахована. Период экспонирования был покрыт, — сказал Кононов.

Как уже сообщал Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" была украдена 27 января из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей. Позже выяснилось, что "из корыстных побуждений". Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения во время кражи и вскоре был задержан. Денис называет себя законопослушным гражданином и утверждает, что плохо помнит произошедшее.