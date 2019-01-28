25-летний омич умер в спорткомплексе во время тренировки

На место выезжал дежурный следователь. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

В омском спорткомплексе умер 25-летний житель города во время тренировки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

— На место выезжал дежурный следователь. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Причина смерти будет установлена только после вскрытия, — говорится в сообщении.

Как сообщает издание "СуперОмск", погибший жил неподалёку и в тот день пришёл в спорткомплекс позаниматься.

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