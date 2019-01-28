Зимние школы олимпиады "Я — профессионал" посетит более трёх тысяч студентов

Всего запланировано 24 образовательных форума. Они пройдут в Москве, Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре.

Более трёх тысяч студентов прошли отборочный тур и получили возможность принять участие в зимних школах, которые пройдут в рамках масштабной олимпиады "Я — профессионал" с конца января до 2 марта. Об этом сообщает организатор мероприятия "Россия — страна возможностей". Счастливчиков поприветствовал первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

— То, что вы попали на зимние школы, — уже победа. Все вы получили высокие баллы на отборочном этапе олимпиады, выдержав серьёзную конкуренцию с другими участниками, и прошли конкурс мотивационных эссе, — обратился он к студентам.

Кириенко призвал молодых людей увезти из зимних школ столько знаний, впечатлений и контактов, сколько возможно. Как подчеркнул замглавы Администрации Президента, данные форумы должны стать для участников "не просто отлично проведённым временем, но и "топливом" для уверенного движения к новым достижениям и победам".

Зимние школы пройдут в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре — для участников проекта. Всего состоится 24 образовательных форума по 46 направлениям. Участники смогут узнать в зимних школах о последних трендах в их будущих профессиях и запросах потенциальных работодателей, а также встретиться с ведущими российскими учёными и представителями компаний — партнёров проекта.