В Третьяковке не исключают, что посетителей придётся досматривать при выходе

Ранее вице-премьер Ольга Голодец поручила проверить системы безопасности всех федеральных музеев.

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова не исключает, что музею придётся ввести в практику досмотр посетителей. Усиление мер безопасности связано с похищением полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которое произошло накануне вечером.

— Вполне возможно, что придётся ввести меру досмотра посетителей на выходе из галереи, — приводит слова Трегуловой LifeShot.

Ранее сообщалось, что музей планирует оснастить все картины в экспозиции электронными датчиками против краж.

Напомним, картина была украдена 27 января, как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Злоумышленник был задержан по горячим следам в Подмосковье. Им оказался 31-летний мужчина, находящийся под подпиской о невыезде за хранение наркотиков. Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила проверить системы безопасности федеральных музеев.

Подробнее о том, как в Третьяковке произошла кража века, читайте в большом материале Лайфа.