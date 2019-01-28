Директор Третьяковки заявила, что похищение говорит о востребованности музеев

Ранее сообщалось, что украденная картина, которую обнаружили на стройке, на нынешней выставке представлена не будет.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова считает, что кража картины говорит о большой востребованности музеев в России. Об этом она сказала в ходе беседы с журналистами, отметив в то же время, что общедоступность искусства увеличивает риски.

— Сегодня мы утрачиваем культуру посещения, культуру общения с искусством, — отметила она, добавив, что желание погрузить людей в искусство чревато рисками не только в России, но и во всём мире.

Напомним, "кража века" произошла 27 января прямо на глазах у изумлённых посетителей выставки, которые решили, что картину со стены снял сотрудник музея. Злоумышленник был задержан по горячим следам в Подмосковье. Им оказался 31-летний мужчина, находящийся под подпиской о невыезде за хранение наркотиков.

Как ранее писал Лайф, после произошедшего в Третьяковке не исключили, что посетителей придётся досматривать при выходе. При этом сообщалось, что обнаруженная после кражи картина "Ай-Петри. Крым" не будет экспонироваться в ближайшее время.