Российский Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтикой

Истребитель приблизился на безопасное расстояние, после чего "гость" удалился от границы России.

Российский истребитель Су-27 над Балтийским морем перехватил американский самолёт-разведчик Р-8А Poseidon. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дата произошедшего не уточняется. Отмечается, что ПВО засекла "приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель" над Балтийским морем.

— Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне, — рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что истребитель приблизился к самолёту-разведчику на безопасное расстояние, после чего тот удалился от границы России.

Отметим, что западные самолёты-разведчики постоянно летают у границ России, прежде всего со стороны Балтики и у Крыма. Из-за этого нередко приходится поднимать и истребители для встречи таких "гостей".