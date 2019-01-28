Директор Третьяковки рассказала о деталях похищения картины Куинджи

Похититель картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи перед кражей внимательно изучил обстановку на выставке художника. Об этом рассказала директор галереи Зельфира Трегулова на брифинге в Министерстве культуры РФ.
— Это произошло на чрезвычайно посещаемой выставке. Выставке, где каждый день в залах находится очень большое количество людей. Он, как уже стало понятно с записей камер видеонаблюдения, вначале внимательно изучил обстановку перед этой картиной, — рассказала Трегулова.
Она отметила, что прибыла примерно через 25 минут после того, как стало известно о краже. Главные хранители музея и начальник службы безопасности также прибыли на место в срочном порядке.
Как ранее писал Лайф, в Подмосковье задержали мужчину, укравшего картинку Куинджи. Само полотно найдено в целости и сохранности, однако в экспозицию оно не вернётся.
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