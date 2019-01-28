Очередь в Третьяковку. На выставке Куинджи аншлаг после похищения картины

"Ай-Петри. Крым" была похищена злоумышленником накануне, её уже нашли, но в экспозицию она не вернётся.

Огромное количество желающих увидеть творчество Архипа Куинджи появилось сегодня после того, как накануне с этой выставки была украдена картина.

У здания музея выстроилась длинная очередь. В ней стоят сотни человек. Лайф ведёт прямую трансляцию:

Напомним, накануне из Третьяковской галереи мужчина прямо на глазах у других посетителей похитил картину "Ай-Петри. Крым". Так как его приняли за сотрудника музея, тревоги у присутствующих происшествие сначала не вызвало.

31-летнему преступнику удалось уйти из Третьяковки, однако он был задержан в Подмосковье. Картину при этом он спрятал на стройке. Она уже найдена в целости и сохранности, однако в экспозицию не вернётся.