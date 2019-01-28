Лидер оппозиции Венесуэлы призвал Лондон не возвращать золото Мадуро

Политик также попросил защитить международные активы Каракаса от "разных стран и финансовых институтов, включая МВФ".

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не возвращать правительству президента Николаса Мадуро золотые слитки на $1,3 млрд. Reuters привёл выдержки из письма Гуайдо.

— Если денежные средства будут переведены, то они будут использованы нелегитимным и клептократическим режимом Николаса Мадуро для того, чтобы репрессировать народ Венесуэлы, — говорится в послании, адресованном Мэй, а также главе Банка Англии Марку Карни.

Гуайдо также говорит, что, по его мнению, действующее правительство "продаст золотые слитки и направит вырученные средства в Центральный банк Венесуэлы". Кроме того, оппозиционер просит защитить международные активы Боливарианской Республики от "разных стран и финансовых институтов, включая Международный валютный фонд".

Как уже сообщал Лайф, 23 января в Каракасе начались массовые протесты против Мадуро. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия, Израиль и ряд стран Латинской Америки. В поддержку Мадуро высказались Россия, Турция, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор, а Белоруссия и Китай призвали не вмешиваться в дела Каракаса.