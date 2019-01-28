Банкет можно продолжать. Эксперты назвали лучшую баклажанную икру

Эксперты "Росконтроля" проверили шесть торговых марок, производящих баклажанную икру, чтобы выяснить, соответствуют ли они нормам качества. Результатами специалисты остались довольны. Все образцы рекомендованы к покупке, а разброс баллов между ними был минимальный.
Итак, речь идёт о консервах следующих торговых марок:
- Bonduelle (69 баллов).
- "Коллекция Ретро" (68).
- "Еко" (66).
- "Грядка удачи/ Наша семья" (65).
- "Дядя Ваня" (64).
- "Пиканта" (63).
Несмотря на то что все образцы проверку прошли, содержание некоторых веществ в продуктах может насторожить. Например, нитраты содержатся во всех проверенных продуктах, пусть и в количестве, не превышающем максимально допустимый уровень. Кроме того, в икре Bonduelle выявлен мышьяк (при наименьшем количестве нитратов), а в "Пиканте" — кадмий, который тоже не превышает допустимые значения.
Эксперты отмечают, что баклажанную икру диетическим продуктом назвать нельзя из-за немалого содержания соли и жира. В то же время икра Bonduelle приготовлена из выпеченных плодов (а не жареных или на гриле), то есть без добавления масла. Поэтому по сравнению с остальными образцами может считаться более подходящей для диеты.
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