Банкет можно продолжать. Эксперты назвали лучшую баклажанную икру

Все изученные образцы рекомендованы к покупке, а разброс оценок между ними был совсем маленький.

Эксперты "Росконтроля" проверили шесть торговых марок, производящих баклажанную икру, чтобы выяснить, соответствуют ли они нормам качества. Результатами специалисты остались довольны. Все образцы рекомендованы к покупке, а разброс баллов между ними был минимальный.

Итак, речь идёт о консервах следующих торговых марок:

Bonduelle (69 баллов). "Коллекция Ретро" (68). "Еко" (66). "Грядка удачи/ Наша семья" (65). "Дядя Ваня" (64). "Пиканта" (63).

Несмотря на то что все образцы проверку прошли, содержание некоторых веществ в продуктах может насторожить. Например, нитраты содержатся во всех проверенных продуктах, пусть и в количестве, не превышающем максимально допустимый уровень. Кроме того, в икре Bonduelle выявлен мышьяк (при наименьшем количестве нитратов), а в "Пиканте" — кадмий, который тоже не превышает допустимые значения.

Эксперты отмечают, что баклажанную икру диетическим продуктом назвать нельзя из-за немалого содержания соли и жира. В то же время икра Bonduelle приготовлена из выпеченных плодов (а не жареных или на гриле), то есть без добавления масла. Поэтому по сравнению с остальными образцами может считаться более подходящей для диеты.