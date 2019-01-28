Директор Третьяковки признала ответственность из-за кражи картины Куинджи

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова признала ответственность из-за кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Так она ответила на вопрос на пресс-конференции, кто же отвечает за сохранность коллекции, а в этом случае — за пропажу полотна живописца.

— Но понятно, что любой музей — это сильная, серьёзная структура, в которой есть разные направления, есть заместители по определённому направлению, есть руководители служб, а есть исполнители. Это тот случай, когда, я думаю, будет пройдено по всей цепочке, — пояснила Трегулова.

Однако последнее слово за Министерством культуры, добавила директор Третьяковки.

В Минкульте тем временем сообщили, что после проверки в Третьяковской галерее её сотрудников могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Добавим, что картина найдена, а её похититель задержан. Сам он всё отрицает, хотя и не помнит, что случилось накануне днём.