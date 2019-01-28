Без суеты. Похищение пумы у аниматора в Москве попало на видео

Один из мужчин волочит животное на одеяле по снегу, а рядом спокойно идёт второй с палкой в руке.

Похищение пумы у аниматора Виктора Григорьева, которое произошло вечером 19 января в московской квартире, попало на камеры видеонаблюдения подъезда. Кадры опубликовал телеграм-канал Mash.

На кадрах видно, что хвостатую заложницу не спеша тащат по снегу на одеяле. Дикая кошка лениво потягивается, но не сопротивляется. Причина такого спокойствия хищницы может быть в огромной палке, которую держит один из похитителей. Видимо, зверя вырубили.

Засаду Виктору, как стало известно Mash, устроил бывший партнёр. Элмин заманил его с дикой кошкой якобы на фотосессию с маленькой девочкой. По указанному адресу малышки не оказалось, зато были другие аниматоры. Виктора вырубили, а пуму забрали. Спустя некоторое время за возврат питомца потребовали выкуп — 100 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию, организатора задержали.