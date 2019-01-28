Польше может понадобиться согласие "Газпрома" на прокладку газопровода в Балтике

Варшава хочет энергетической независимости от России, но должна будет у неё же и попросить разрешения.

Польша оказалась в щекотливой ситуации. Стране, постоянно выступающей против прокладки газопровода "Северный поток — 2", может понадобиться согласие "Газпрома" на строительство трубопровода Baltic Pipe. Об этом пишет газета Financial Times.

Дело в том, что Baltic Pipe задуман для поставки газа из Норвегии в Польшу через Балтийское море. А значит, газопровод пересечётся с "Северным потоком — 2", который уже в высокой степени готовности. Разрешение на это Варшаве, возможно, придётся просить у "Газпрома".

— Gaz-System придётся заключить об этом соглашение с "Газпромом". Это технический вопрос, однако я могу представить себе ситуацию, в которой "Газпром" может отложить его решение или сделать так, чтобы весь процесс занял больше времени, — заявил изданию аналитик варшавской фирмы Polityka Insight Роберт Томашевский.

В планах Польши построить Baltic Pipe к 1 октября 2022 года. Как отмечает Financial Times, именно в этом году истекает срок контракта страны с "Газпромом" и добиться положительного решения от российской компании будет непросто.