Повреждён фюзеляж. Boeing столкнулся со спецавтомобилем в аэропорту Кольцово

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Повреждён фюзеляж. Boeing столкнулся со спецавтомобилем в аэропорту Кольцово

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Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Boeing-737-800 и спецавтомобиль, который развозит еду для пассажиров в самолёт, столкнулись в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Как пояснил представитель Уральского СУ на транспорте СК РФ, лайнер получил повреждения фюзеляжа.

— На стоянке самолётов произошёл наезд грузового автомобиля, который развозит продукты питания в самолёт, на Boeing-737. Был повреждён фюзеляж самолёта, — приводит заявление ведомства РИА "Новости".

В момент инцидента пассажиров в самолёте не было. Рейс FV-5661 Екатеринбург — Шарджа выполнили на запасном самолёте.

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