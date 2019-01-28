В Тюмени задержали блогера, который ради лайков примерил форму ДПС

На молодого человека составили протокол за незаконное ношение форменной одежды. Ему придётся заплатить штраф.

В отношении тюменского блогера Александра Эминова, который в одном из роликов предстал в образе сотрудника ДПС, составили административный протокол по статье "Незаконное ношение форменной одежды". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Тюменской области Светлану Новик.

— В отдел полиции №4 доставлялся гражданин, именующий себя блогером. Он нарушал порядок, будучи в форме сотрудника ДПС ГИБДД. По словам молодого человека, таким образом он хотел развеселить публику, — уточнила она.

Сам блогер, у которого 130 тысяч подписчиков в "Инстаграме", рассказал местным журналистам, что форму ДПС он взял у своего знакомого. На ней не было погон, и потому молодой человек недоумевает, чем он нарушил закон.

— На ролике хорошо видно, что моя машина стоит на месте, а я рядом с ней в полицейской форме, на которую надета обычная куртка. Спустя два месяца полицейские нашли меня. Это было 26 января около трёх ночи, я ехал один домой. Меня остановил командир батальона, который открыл заднюю дверь и увидел там эту форму, — приводит слова блогера портал "Тюмень онлайн".

Материал в отношении Эминова передан для рассмотрения в суд. Ему грозит штраф до полутора тысяч рублей.