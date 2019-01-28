Правительство надеется возродить наставничество в системе образования

Вопрос был поднят в рамках конференции "Путь к успеху", которая проходит на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Правительство надеется возродить в системе образования наставничество. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на всероссийской конференции "Путь к успеху: национальные проекты и стратегия поддержки одарённых детей и молодёжи", рассказав об особенностях нацпроекта "Образование". Одной из его моделей как раз является наставничество.

— Модель "Наставничество" направлена на внедрение наставничества в системе образования между обучающимися разных возрастов и педагогами, — сказала Голикова.

Кроме того, вице-премьер отметила, что система направлена также на взаимодействие между работодателями и учащимися профессиональных образовательных организаций.