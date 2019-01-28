"Калибры" на страже. В НАТО назвали возможности ВМФ России беспрецедентными

По оценке экспертов альянса, Москва во многом делает ставку на ракетные силы, а не на строительство больших кораблей.

Развёртывание крылатых ракет "Калибр" значительно повысило возможности российского Военно-морского флота (ВМФ), которые сейчас можно назвать беспрецедентными. Об этом говорится в докладе Оборонного колледжа Североатлантического альянса (НАТО).

— ВМФ России сейчас обладает беспрецедентными возможностями наносить по наземным целям нестратегические удары с использованием ядерных и обычных вооружений, — приводит RТ выдержку из документа.

По оценке экспертов НАТО, Москва "ставит реалистичные задачи" перед Военно-морским флотом и во многом делает ставку на ракетные силы, а не на строительство больших кораблей. Также в докладе проводится сравнение российского ВМФ с китайским. В альянсе оценивают выше способность кораблей РФ наносить ракетные удары дальнего радиуса действия по надводным и наземным мишеням.