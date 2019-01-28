Франсуа Олланда допросили по делу об убийстве журналистов в Мали

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Франсуа Олланда допросили по делу об убийстве журналистов в Мали

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Франсуа Олланд. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Бывшего президента Франции Франсуа Олланда допросили по делу о похищении и убийстве двух журналистов в Мали — 55-летнем Клоде Верлоне и 57-летней Гилен Дюпон. Он выступил в качестве свидетеля, сообщает France 24 со ссылкой на судебные источники.

Сам допрос был 11 января, однако только сегодня о нём стало известно. Следователей интересовало, что Олланд говорил журналистам в приватных разговорах, не под запись, об обстоятельствах этого дела.

Напомним, сотрудников радиостанции RFI Клода Верлона и Гилен Дюпон похитили в Мали в ноябре 2013 года. Через некоторое время стало известно, что их убили.

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