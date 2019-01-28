Житель Чебоксар попытался взорвать квартиру газом, чтобы скрыть убийство

Злоумышленник поджёг одежду в жилье убитого, включил газовую плиту, после чего запер входную дверь.

В Чебоксарах подозреваемый в убийстве пытался взорвать квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Чувашской Республике.

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 января 29-летний злоумышленник находился на квартире у знакомого. Между ними возник конфликт, и преступник нанёс хозяину жилья несколько ударов ножом.

— С целью сокрытия следов совершённого преступления злоумышленник зажигалкой поджёг в зале квартиры предметы одежды убитого, включил газовую плиту, (...) после чего закрыл квартиру на ключ, выбросил ключ в мусоропровод, — говорится в сообщении.

Позже прибывшие пожарные потушили огонь. На кухне обнаружили тело 37-летнего владельца квартиры с резаными ранами шеи и правого предплечья.

Как отмечается, преступник ранее уже был судим за грабёж и поджог чужого имущества. На свободе он находился с 2017 года.