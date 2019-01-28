На Украине пропал задержанный капитан судна "Норд"

В минувшую субботу связь с Владимиром Горбенко была прервана, с тех пор родные ничего не знают о его судьбе.

Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, который не может покинуть территорию Украины с весны прошлого года, уже третий день не выходит на связь с родными. Об этом на странице в Facebook сообщил его адвокат Максим Могильницкий.

— Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома и никто его с тех пор не видел, — проинформировал он.

Как уже сообщал Лайф, украинские пограничники в Азовском море задержали крымское судно "Норд" ещё в конце марта. В отношении капитана возбудили уголовное дело. Москва неоднократно призывала Киев отпустить задержанного гражданина России, однако удалось добиться лишь освобождения из СИЗО под залог.

Отметим, что до этого Горбенко находился в изоляторе временного содержания в Херсоне. Там его состояние ухудшилось, сообщалось, что капитану нужна срочная медицинская помощь.