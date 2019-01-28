В Москве на торги выставят первое издание романа "Герой нашего времени"

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В Москве на торги выставят первое издание романа "Герой нашего времени"

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Первоначальная стоимость напечатанного в двух частях произведения — 3,3–3,5 миллиона рублей.

В Москве 9 февраля выставят на торги первое издание романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" — одного из самых известных произведений русской литературы. Как сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд", первоначальная стоимость лота составляет 3,3–3,5 миллиона рублей.

Отмечается, что изначально роман задумывался как серия повестей, к которой Лермонтов приступил в 1837 году, находясь в ссылке на Кавказе. Когда несколько глав романа были опубликованы в журнале "Отечественные записки", критика приняла их хорошо. Сама же книга была впервые полностью издана в 1840 году. Она была напечатана в Петербурге, в типографии Ильи Глазунова. Тираж составил тысячу экземпляров.

<p>Фото: © Аукционный дом &#34;Литфонд&#34;</p>

<p>Фото: © РИА Новости / Репродукция иллюстрации к роману М.Ю. Лермонтова &#34;Герой нашего времени&#34; работы художника Павла Бунина</p>

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