Арестована арендатор кафе под Саратовом, где произошёл взрыв

По мнению обвинения, Куприянова может попытаться сбежать или повлиять на потерпевших.

Арендатор кафе "Рандеву" в посёлке Лысые Горы под Саратовом, где при взрыве погиб человек и десятки пострадали, арестована на два месяца. Против предпринимательницы Марии Куприяновой возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 27 марта, — огласил судья на заседании Волжского райсуда Саратова.

Следователи запросили арестовать Куприянову, поскольку у них есть основания полагать, что подозреваемая может скрыться или попытаться повлиять на потерпевших.

Напомним, взрыв прогремел 26 января в кафе "Рандеву" во время празднования юбилея. Погиб виновник торжества, ещё 22 человека были ранены. Причиной трагедии, по версии СКР, стал сломанный вентиль на газовом баллоне.