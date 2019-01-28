Член ГКЧП Александр Тизяков умер в возрасте 92 лет

Был арестован и обвинялся по статье "Измена родине". В 1993 году освобождён, а в 1994-м — амнистирован.

Член ГКЧП и экс-директор Машиностроительного завода имени Калинина Александр Тизяков скончался 25 января на 93-м году жизни. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, похоронен он будет 29 января на Широкореченском кладбище.

Отметим, Тизяков родился 10 декабря 1926 года. С 1989 по 1991 год был президентом Ассоциации госпредприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, в 1990–1991 годах занимал пост зампреда Научно-промышленного союза.

C 18 по 21 августа 1991 года — член ГКЧП. По обвинению в антигосударственном заговоре был арестован и обвинялся по статье "Измена родине". В 1993 году освобождён, а в 1994-м — амнистирован.