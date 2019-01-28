Двое полицейских ранены. В Чечне обстреляли пост МВД и Росгвардии

Правоохранители открыли ответный огонь, им удалось ликвидировать одного из нападавших — жителя Ингушетии, который находился в федеральном розыске.

В Сунженском районе Чечни обстреляли передвижной пост МВД и Росгвардии. ЧП произошло в ночь на 26 января. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону, двое полицейских получили ранения, а один из нападавших был ликвидирован.

— Два сотрудника полиции получили травмы различной степени тяжести, полицейские открыли ответный огонь. В ходе проведения оперативно-поисковых и розыскных мероприятий при прочёсывании лесной местности был обнаружен труп одного из нападавших, рядом с которым находился автомат Калашникова, — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установили, что ликвидированным оказался житель населённого пункта Пседах Малгобекского района Ингушетии Мансур Бельтоев. Ранее он находился в федеральном розыске.