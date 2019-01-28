Президент РФ Владимир Путин изменил состав президиума Государственного совета РФ. На портале правовой информации обнародовано соответствующее распоряжение главы государства.
Включены в президиум главы Пензенской области Иван Белозерцев, Псковской области Михаил Ведерников, Ставропольского края Владимир Владимиров, Ивановской области Станислав Воскресенский, Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Тюменской области Александр Моор, Магаданской области Сергей Носов, Новосибирской области Андрей Травников.
Госсовет — это совещательный орган. Он помогает взаимодействию органов государственной власти. Президиум состоит из восьми человек, он меняется раз в полгода.
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