Ещё три тысячи заболевших за неделю. Украина проигрывает войну с корью

С начала года в стране были инфицированы уже более 11 тысяч человек, шестеро умерли от осложнений.

За прошлую неделю на Украине заболели корью 3279 человек. Неутешительную статистику обнародовал Минздрав страны. И хотя темпы заболеваемости снизились на 6% (неделей ранее было зафиксировано 3,5 тысячи заболевших), общая статистика выглядит пугающе. По словам экспертов, заболеваемость корью на Украине приближается к уровню 1968 года, когда в стране ещё не было прививок.

Согласно данным местного Минздрава, с начала 2019 года от кори умерло уже шесть человек. Общее число заболевших варьируется от 8,5 тысячи до 11,3 тысячи украинцев.

К слову, власти Украины утверждают, что в стране достаточно вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, а проблема заключается лишь в том, что многие украинцы отказываются делать прививки себе и своим детям.

Корь — вирусная инфекция, при которой возникают интоксикация, лихорадка и особая сыпь, а также поражаются слизистые оболочки органов зрения и дыхательных путей. Корь очень опасна осложнениями и может привести к летальному исходу.