Делегацию России усадили на задний ряд на церемонии в Освенциме

В мероприятиях приняли участие бывшие заключённые, государственные деятели, дипломаты, деятели искусства, члены общественных организаций из многих стран.

Российскую делегацию усадили на задние ряды на памятной церемонии в лагере Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.

— Много делегаций из разных стран. Российскую посадили на самые последние ряды. Стране-освободительнице показали её место? — написала Меркачева.

Вместе с тем Меркачева подчеркнула, что делегация из России была самой представительной, и её членам дали слово во время церемонии.

Мемориальные мероприятия в Освенциме с участием представителей из России прошли 27 января.