Делегацию России усадили на задний ряд на церемонии в Освенциме

Российскую делегацию усадили на задние ряды на памятной церемонии в лагере Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.
— Много делегаций из разных стран. Российскую посадили на самые последние ряды. Стране-освободительнице показали её место? — написала Меркачева.
Вместе с тем Меркачева подчеркнула, что делегация из России была самой представительной, и её членам дали слово во время церемонии.
Мемориальные мероприятия в Освенциме с участием представителей из России прошли 27 января.
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