Кандидат в президенты Украины пообещал отменить призыв в армию

Политик пообещал в случае победы не допускать никакой дискриминации и искоренить коррупцию.

Бывший министр обороны Украины, а ныне кандидат в президенты этой страны Анатолий Гриценко пообещал в случае победы в выборах отменить призыв в армию и легализовать оружие. Об этом говорится в опубликованной на сайте политика программе.

— Не будет принудительного призыва — будет профессиональная контрактная армия, усиленная резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны, — отметил Гриценко, добавив, что оружие в стране при его власти будет легализовано и взято на учёт, что должно исключить наличие "частных армий", рейдерства и вооружённых нападений.

Отметим, на Украине была отменена практика призыва на службу срочников в 2013 году, но в 2014-м призыв был возобновлён.

Кроме того, политик пообещал в случае победы не допускать никакой дискриминации по расовому, языковому, религиозному, половому или иному признаку, искоренить коррупцию во всех органах власти и разработать законопроект об импичменте.

Как ранее писал Лайф, выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Гриценко же входит в топ-5 рейтинга, свой голос за него готовы отдать 11,1% избирателей.