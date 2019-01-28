В "Газпроме" заявили, что строительство "Северного потока — 2" идёт по графику

Читайте также

В "Газпроме" заявили, что строительство "Северного потока — 2" идёт по графику

18

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Строительство газопровода "Северный поток — 2" идёт по графику, заявила пресс-служба "Газпрома". Поясняется, что эта тема поднималась на встрече главы компании Алексея Миллера и руководителя австрийского концерна OMV Райнера Зеле.

— Было отмечено, что работы ведутся в соответствии с графиком, — поясняет пресс-служба "Газпрома".

Миллер и Зеле отметили важность "Северного потока — 2", который направлен также на повышение энергетической безопасности Европы.

21 января сообщалось, что "Газпром" построил более 20% морского газопровода "Северный поток — 2".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×