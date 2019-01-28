Пьяный калининградец угрожал убить жену ложкой для обуви из-за плохой уборки

Глава семейства устроил скандал и начал избивать женщину на глазах у маленьких детей.

В Калининграде муж вернулся домой пьяным, избил жену и угрожал её убить с помощью ложки для обуви. 31-летняя женщина вызвала полицию, которая забрала буйного мужчину в отделение. Как сообщает краевое управление МВД РФ, по факту произошедшего возбуждено дело по статье "Угроза убийством".

— Участковые изъяли табуретку и ложку для обуви, которыми мужчина угрожал убить супругу в присутствии несовершеннолетних детей, — уточнили в главке.

По их словам, пьяный мужчина заявил, что жена плохо убралась в квартире, после чего между ними произошёл скандал и последовали угрозы и рукоприкладство. В разговоре с полицейскими 31-летний глава семейства признал вину, раскаялся и пообещал впредь не поднимать руку на жену.