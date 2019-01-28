"Что вы знаете о Куинджи? — У него украли картину". Подслушано возле Третьяковки

Лайф спросил у посетителей экспозиции об их любви к искусству, и вот что получилось.

Кража картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи привлекла огромное количество желающих увидеть экспозицию. До самого вечера перед музеем сохранялась очередь, в которой любители искусства делились впечатлениями и обсуждали инцидент.

"Толчком послужила кража, но собиралась я давно на эту выставку. Очень нравятся произведения художника".

"Это очень странно, что картину украли прямо на глазах у всех. Думаю, за этим должны следить смотрители в музеях и охранники".

"Что вы знаете о художнике Архипе Куинджи?" — "Что у него украли картину".

"Я думала, что все картины сейчас под сигнализацией или, может быть, сенсоры или что-то такое, сейчас XXI век..."

"Думаю, если бы он серьёзно к этому готовился, то картину бы не нашли".

Напомним, картина была украдена 27 января, как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Злоумышленник был задержан по горячим следам в Подмосковье. Им оказался 31-летний мужчина, находящийся под подпиской о невыезде за хранение наркотиков. Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила проверить системы безопасности федеральных музеев.