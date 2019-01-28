При пожаре на танкере в Стамбуле погибло два человека

Два человека погибли и 11 пострадали в Стамбуле при пожаре на танкере. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
— По уточнённым данным, при пожаре на верфи Тузла два человека погибли, 11 наших граждан пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое, — говорится в сообщении.
В настоящее время пожар на судне под флагом Гонконга взят под контроль.
Как ранее писал Лайф, 21 января в Чёрном море загорелись турецкие танкеры "Маэстро" и "Канди". По последним данным, в результате происшествия погибло 16 человек.
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