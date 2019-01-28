На Украине полиция пересчитала проституток

Антилидером своеобразного рейтинга стала Ивано-Франковская область, в которой не нашли ни одной девушки лёгкого поведения.

Нацполиция Украины пересчитала проституток, сообщает УНН со ссылкой на информационный запрос. Так, лидером по количеству девушек лёгкого поведения в этой стране стала Днепропетровская область, где полицейские уличили в проституции 169 женщин.

На втором месте с небольшим отрывом Одесская область — 160 проституток, а на третьем с показателем в 97 девушек лёгкого поведения Николаевская область. Далее следуют Киев (85), Херсонская и Хмельницкая области (64 и 59 соответственно). В остальных регионах Украины количество проституток, о которых известно полиции, менее 50.

В Волынской области за занятием проституцией поймали лишь одну женщину, а в Ивано-Франковской проституток не нашли вовсе.