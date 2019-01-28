И даже снег с дождём. Синоптики рассказали, как долго в Москве будет оттепель

На этой неделе в Московском регионе будет тепло. Температура заметным образом превысит климатическую норму, заявил Лайфу ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

— В среду и четверг температура повысится, и мы даже не исключаем, что повысится до значений, близких к оттепели. При этом атмосферное давление сохранится неизменным, только к концу недели тоже повысится на 4–5 мм. Температура в среду, как мы ожидаем, от –2 до 0 градусов, а в четверг — от –1 до +1 градуса, при этом пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, и в четверг не исключено даже, что будет снег с дождём, — поясняет синоптик.

Однако уже в пятницу-субботу стоит ждать понижения температуры. Днём будет –3...–6 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –10.

Ещё на прошлой неделе в Московском регионе были морозы до –20 градусов.