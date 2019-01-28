Куча-мала из 50 машин. Регистратор снял массовое ДТП из-за метели в Подмосковье

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Куча-мала из 50 машин. Регистратор снял массовое ДТП из-за метели в Подмосковье

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Один из 50 водителей автомобилей, которые столкнулись на Симферопольском шоссе в Подмосковье, опубликовал в соцсетях запись со своего видеорегистратора. На кадрах видны побитые автомобили и машины, которые влетают в кучу уже покорёженного железа, не успев затормозить.

Массовое ДТП с участием сразу 50 автомобилей произошло из-за сильной метели 26 января на трассе М-2 "Крым" в Московской области. В результате аварии пострадал один человек.

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