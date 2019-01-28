Путин поздравил саночников с исторической победой на ЧМ в Германии

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление победителям чемпионата мира по санному спорту 2019 года в Винтерберге. Это первая в истории России победа на ЧМ в эстафете.
— Уважаемые Татьяна Ивановна, Семён Александрович, Владислав Геннадьевич и Юрий Вадимович! Рад поздравить вас с триумфом. Вы справились с поставленными задачами на "отлично", — говорится в поздравительной телеграмме.
Президент добавил, что спортсмены показали себя как "крепкая, сплочённая, хорошо подготовленная команда".
— Желаю вам новых спортивных достижений, удачи и всего самого доброго, — заключил президент.
Напомним, вторыми пришли австрийцы, третье место досталось спортсменам из Германии. Россияне по итогам турнира завоевали одну золотую и две бронзовые медали.
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