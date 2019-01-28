Нацистские танцы. На Украине компания устроила корпоратив в форме СС

Появление видео с этого "праздника" возмутило еврейскую общественность соседней страны.

На Украине разгорелся новый скандал, связанный с нацизмом. Сотрудники "Украинской пивной компании" отметили годовщину её образования в форме войск СС. Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

— Сотрудники Ukrainian Beer Сompany не стесняются отмечать годовщину фирмы в форме офицера СС. А владелец фирмы Игорь Гуменной даже позирует с ним. В форму узника концлагеря никто не оделся, — написал Долинский.

На кадрах видно, как мужчина танцует вместе с остальными гостями в кителе и фуражке с нацистской символикой.

— Мне стыдно за них, — пишут одни пользователи в комментариях, а другие задают вопрос, почему нельзя одеться в нациста на праздник.

Как ранее писал Лайф, в конце прошлого года украинский десантник по ошибке сфотографировался с шевроном танковой дивизии СС "Мёртвая голова".