Порошенко подписал закон о "церковном рейдерстве"

Теперь для перевода любого храма под юрисдикцию украинской "новой церкви" нужно, чтобы не менее двух третей прихожан проголосовали за.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который даже в местных СМИ фигурирует как закон о "церковном рейдерстве". Об этом сообщила пресс-служба лидера Незалежной.

Документ позволит Киеву лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) её храмов, а также другого имущества. Для этого нужно, чтобы прихожане проголосовали за переход конкретного собора под юрисдикцию "новой церкви" Незалежной.

— Решение об изменении подчинённости и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от её состава, — говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада приняла закон о "церковном рейдерстве" 17 января 2019 года со второй попытки. При этом силовой захват и обыски в храмах канонической УПЦ начались ещё в декабре 2018 года. Так, нападения на церкви прошли в Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Черниговской областях, а также в Виннице.