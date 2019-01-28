Порошенко подписал закон о "церковном рейдерстве"

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который даже в местных СМИ фигурирует как закон о "церковном рейдерстве". Об этом сообщила пресс-служба лидера Незалежной.
Документ позволит Киеву лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) её храмов, а также другого имущества. Для этого нужно, чтобы прихожане проголосовали за переход конкретного собора под юрисдикцию "новой церкви" Незалежной.
— Решение об изменении подчинённости и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от её состава, — говорится в сообщении.
Напомним, Верховная рада приняла закон о "церковном рейдерстве" 17 января 2019 года со второй попытки. При этом силовой захват и обыски в храмах канонической УПЦ начались ещё в декабре 2018 года. Так, нападения на церкви прошли в Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Черниговской областях, а также в Виннице.
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