Социофоб с чувством вины. Кому подойдёт вакансия напарницы Агафьи Лыковой

Лайф поговорил с экспертами, чтобы составить психологический портрет потенциального кандидата. Напомним о требованиях: соискателю предлагается отринуть внешний мир, переехать в глухую тайгу, разделить быт с известной отшельницей и много молиться.

Клинический психолог Ирина Коржаева констатирует, что вакансия помощницы таёжной отшельницы, которая недавно появилась в Интернете, действительно подойдёт ну очень ограниченному кругу лиц с набором черт, характерных для социофобов.

— Прежде всего, это должен быть человек, который не может сойтись с обществом, который ни с кем не может найти общего языка, — рассуждает эксперт в беседе с Лайфом. — Скорее всего, это травматичный человек, у которого что-то случилось. Потому что просто так по своей воле даже человек, который не выходит из дома, туда не поедет.

Отдельной характеристики, по словам психолога, заслуживает среда староверов, которая впитает в себя далеко не каждого человека, но уж если это случилось, обратного пути не будет, предупреждает Коржаева. Поэтому особый риск здесь связан с тем, почему жизнь женщины в обычном обществе стала для неё невыносимой, почему она решила сбежать в тайгу, что её гложет.

— Скорее всего, этот человек что-то пытается искупить, — резюмирует специалист. — У него есть чувство вины, но не осталось друзей и близких. И он туда поедет, дабы искупить какой-то грех через помощь этой духовно сильной женщины, которая вела правильный образ жизни, много молилась, приобщиться к её быту и её чистоте.

Как уже сообщал Лайф, недавно Агафья Лыкова, которая родилась в семье староверов и всю жизнь прожила в тайге, сама обратилась за помощью к людям: припасы отшельницы были на исходе. Губернатор Кузбасса решил лично посетить Агафью Лыкову после просьбы о помощи и привёз ей, помимо всего прочего, капусту и батарейки. А чтобы ей "не скучно одной было", Цивилёв подарил Лыковой щенка.