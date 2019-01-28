Папа римский поддержал сексуальное образование в школах

Понтифик подчеркнул, что правильное преподнесение темы "поможет раскрывать лучшее в людях".

Папа римский Франциск заявил, что в школах должно преподаваться объективное сексуальное образование, лишённое идеологических штампов. Его слова цитирует агентство ANSA.

— В школах нужно, чтобы было сексуальное образование. Секс — дар Божий, это дар любить, а не какой-то монстр. Если кто-то использует его для того, чтобы заработать, или в целях эксплуатации ближнего, это уже другая проблема, — сказал Франциск.

Папа римский подчеркнул, что правильное преподнесение темы "поможет раскрывать лучшее в людях", а само образование должно быть "без идеологических штампов".

Он отметил, что сексуальное воспитание сталкивается с проблемами из-за плохого подбора преподавателей и книг. Также он подчеркнул важность данного образования внутри семьи, хоть это и не всегда возможно. Поэтому школа должна восполнять пробел, который нельзя заполнять дезинформацией.

Помимо того, понтифик отметил, что не намерен отменять обет безбрачия для католических священников, назвав его даром церкви.

Ранее папа римский назвал сексуальность божественным даром.