На Украине предложили похитить Януковича из России

Для этого, как отмечается, власти страны должны просчитать все риски и проявить "политический дух".

Экс-замглавы СБУ генерал-майор Виктор Ягун предложил похитить из России бывшего президента Украины Виктора Януковича, заявив, что это под силу спецназу страны.

— Единственная возможность как-то вырвать его оттуда — это проведение спецоперации, — сказал он в эфире телеканала "Эспрессо", добавив, однако, что руководство страны должно просчитать все риски и взять на себя ответственность — проявить "политический дух".

По словам Ягуна, на Украине "не настолько хуже ребята, чем в том же Израиле или в Штатах", однако он признал, что вероятность провала операции существует.

Напомним, ранее суд в Киеве признал Януковича виновным в госизмене, приговорив его к 13 годам тюрьмы. Как ранее писал Лайф, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал приговор неправомерным.