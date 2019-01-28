Минздрав предложил ввозить каннабис в Россию для исследований

В министерстве объяснили необходимость введения квот для гашиша, гашишного масла и марихуаны.

Минздрав России предложил внести поправки в постановление правительства о квотах на производство, хранение и ввоз некоторых психотропных и наркотических веществ. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

— Вопрос использования каннабиса и его производных ‎в медицинских целях активно обсуждается на площадках Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Международного комитета по контролю над наркотиками, — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что использование лекарственных препаратов с каннабиоидами в медицинских целях уже разрешено в Австрии, Бельгии, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Швейцарии, Испании, Италии, Греции, Хорватии, Люксембурге, Израиле, Австралии, Канаде и США.

В Минздраве заявили, что хотят начать научные исследования препаратов из каннабиса, чтобы изучить "наркоманический потенциал" веществ.

Изучением намерены заняться работники ФГУП "Московский эндокринный завод", где и определили размеры предлагаемых квот на производство, хранение и ввоз марихуаны.

В прошлом году в Грузии и Канаде полностью легализовали употребление марихуаны.