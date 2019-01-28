"Выглядел беспомощно". Кадыров пригласил Емельяненко тренироваться в Чечню

Лидер республики заверил, что через некоторое время спортсмен будет достойно выглядеть в октагоне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил 42-летнего бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко на сборы в спортивный клуб "Ахмат" после нокаута от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

Руководитель республики признался, что не был удивлён поражению Емельяненко. Глава Чечни считает, что боец "в последнее время он больше занимался политикой и саморекламой", и просто "оказался не готовым".

— Некогда грозный Последний император выглядел совершенно беспомощно, — написал чеченский лидер в своём телеграм-канале.

Кадыров заявил, что боец разочаровал миллионы болельщиков по всему миру, включая его. В связи с этим глава республики пригласил Емельяненко в "Ахмат". Чеченский лидер заверил, что критика клуба со стороны бойца "в прошлом! А сегодня двери клуба "Ахмат" перед Фёдором Владимировичем открываются настежь!"

— Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до разговоров. А самое главное — через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне, — подчеркнул Кадыров.

Напомним, на 35-й секунде боя с Райаном Бейдером в Лос-Анджелесе в финале Гран-при Bellator Емельяненко пропустил прямой удар в голову и упал на настил ринга. Американцу присудили победу нокаутом. Россиянин получил рассечение над левым глазом, ему наложили девять швов. Позже в команде Емельяненко рассказали о его состоянии.