Альтернативная реальность? На Украине усомнились в существовании россиян

Историк уверяет, что РФ — это всего лишь набор национальных республик, некоторые из которых после распада страны якобы потянутся к Киеву.

В очередной попытке переписать мировую историю в Незалежной заявили, что россиян на самом деле не существует, а император Пётр I украл название "Русь" у Украины. С таким утверждением выступил эксперт киевского издания "Главред" глава Института трансформации общества Олег Соскин.

— Хотел бы подчеркнуть: нации под названием "россияне" не существует. Как известно, само название "Россия" появилось очень просто: это была калька с латинского написания Rus, — уверял историк в чате издания.

По его мнению, Русь — это древнее название Украины, которое присвоил своей стране Пётр I. Соскин уверяет, что Россия — это всего лишь набор национальных республик с разными этносами, некоторые из которых после распада страны якобы потянутся к Украине.

Соскин пытался убедить оппонентов, что в Воронежской, Брянской, Смоленской, Курской, Белгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае живёт украинский народ. Как заверил историк, при распаде РФ этим частям страны "легко будет войти в состав Руси-Украины".

Пользователи Сети в тактичных и не очень выражениях объяснили Олегу Соскину, почему он ошибается.