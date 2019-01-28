"Стадный инстинкт". Психолог объяснил очереди в Третьяковку после кражи картины

По словам Рощина, именно из-за рефлексов "люди вдруг собираются, идут и даже не могут объяснить почему, просто как бы надо".

Третьяковскую галерею неожиданно осадили любители живописи после кражи картины Архипа Куинджи по вине инстинктов, присущих всем представителям человечества. Так огромные очереди в музей объяснил в беседе с Лайфом социальный психолог, преподаватель МГУ Алексей Рощин.

— Человек, каким бы он ни был существом рациональным, умным и продвинутым и оторвавшимся от животного мира, на самом деле нами во многом управляют инстинкты. Среди таких корневых — так называемый ориентировочный рефлекс или, как он ещё называется, рефлекс "что такое?", — отметил психолог.

По словам Рощина, такое нестерпимое любопытство роднит человека с животными. Как пояснил собеседник Лайфа, когда появляется нечто новое и непонятное, зверю очень хочется выяснить, что же это такое. Такой порыв, был закреплён эволюцией неспроста — новое может быть опасным или полезным, поэтому его надо изучить.

Второй безусловный инстинкт, который тоже есть у всех людей в большей или меньшей степени, — стадный. Принцип рефлекса такой: когда кто-то где-то собирается и что-то вместе там рассматривает, нам инстинктивно хочется тоже прийти и посмотреть, что же там происходит.

— Когда складываются эти две вещи, то есть ориентировочный и стадный инстинкт, вот и возникают такие, непонятно с чего взявшиеся очереди. Люди, которые в музей последний раз ходили лет 10 назад или вообще в детстве, они вдруг собираются, идут и даже не могут объяснить почему, просто как бы надо. А надо, потому что палеокортекс зовёт нас в дорогу, и мы идём, — добавил Рощин.

Ранее Лайф писал, что огромное количество желающих увидеть творчество Архипа Куинджи появилось сегодня после того, как накануне с этой выставки была украдена одна из картин. При этом на вопрос Лайфа, что им известно об этом художнике, любители живописи ответили: "У него украли картину".