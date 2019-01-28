В ДНР назвали неприемлемым предложение ОБСЕ о новом плане по Донбассу

Глава МИД напомнила, что под минскими соглашениями есть подпись представителя ОБСЕ, что делает документ обязательным к исполнению.

Предложение ОБСЕ принять новый план по Донбассу неприемлемо, оно подрывает выполнение минских соглашений. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, комментируя заявление спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика.

— Считаем категорически неприемлемой любую деятельность по подрыву реализации подписанных в Минске документов, в которых закреплён единственный и безальтернативный план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, — заявила она.

Никонорова напомнила, что под минскими соглашениями есть подпись представителя ОБСЕ, "что делает документ обязательным к исполнению данной международной организацией".

В ДНР призвали Сайдика не ставить под угрозу его профессиональную репутацию.

Ранее Мартин Сайдик в интервью Kleine Zeitung сообщил, что новый план предполагает ввод в Донбасс совместной миссии ООН и ОБСЕ.